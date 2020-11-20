В Госдуме оценили идею выплат к Новому году для ветеранов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT предложение к Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Гутенёв подчеркнул, что любую инициативу, которая поможет ветеранам войны, необходимо поддерживать.

«Мы видим, что наша экономика смогла адаптироваться, что нет сверхбольших проблем. Мне кажется, что, несмотря на напряжённость бюджета, можно было бы найти эти ресурсы», — добавил депутат.

Парламентарий отметил, что в случае вынесения этого предложения на обсуждение его голос, как и большинства его коллег, был бы за подобную инициативу.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил к Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Подробнее — в материале RT.