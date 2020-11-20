В Госдуме оценили идею выплат к Новому году для ветеранов

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT предложение к Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
В Госдуме оценили идею выплат к Новому году для ветеранов
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Гутенёв подчеркнул, что любую инициативу, которая поможет ветеранам войны, необходимо поддерживать. 

«Мы видим, что наша экономика смогла адаптироваться, что нет сверхбольших проблем. Мне кажется, что, несмотря на напряжённость бюджета, можно было бы найти эти ресурсы», — добавил депутат.

Парламентарий отметил, что в случае вынесения этого предложения на обсуждение его голос, как и большинства его коллег, был бы за подобную инициативу. 

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил к Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить