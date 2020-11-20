Ветеранам Великой Отечественной войны предложили назначить выплаты к Новому году

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил к Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Копия письма на имя премьер-министра России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что в год 75-летия Победы не обошлось без негативных событий, в первую очередь связанных с пандемией COVID-19.

Региональные власти в целях снижения риска распространения болезни и сохранения жизней граждан вынуждены были пойти на необходимые ограничительные меры, повлиявшие на привычное течение жизни.

«В целях поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в год 75-летия Победы просим вас рассмотреть возможность назначения дополнительных единовременных выплат к празднованию Нового года в адрес всех ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей. Считаю, что это будет действенным подспорьем нашим ветеранам для организации их праздничного стола в честь нового 2021 года», — говорится в тексте обращения.

В июле в Общественной палате также предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».