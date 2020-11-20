Ветеранам Великой Отечественной войны предложили назначить выплаты к Новому году
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- РИА Новости
В своём обращении общественный деятель отметил, что в год 75-летия Победы не обошлось без негативных событий, в первую очередь связанных с пандемией COVID-19.
Региональные власти в целях снижения риска распространения болезни и сохранения жизней граждан вынуждены были пойти на необходимые ограничительные меры, повлиявшие на привычное течение жизни.
«В целях поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в год 75-летия Победы просим вас рассмотреть возможность назначения дополнительных единовременных выплат к празднованию Нового года в адрес всех ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей. Считаю, что это будет действенным подспорьем нашим ветеранам для организации их праздничного стола в честь нового 2021 года», — говорится в тексте обращения.
В июле в Общественной палате также предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».