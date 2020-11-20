Арест лидеров «Церкви последнего завета» продлён на два месяца

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Центральный районный суд Новосибирска продлил на два месяца срок ареста руководителям религиозной организации «Церковь последнего завета» Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, которых обвиняют в применении психологического насилия к последователям.
Арест лидеров «Церкви последнего завета» продлён на два месяца
  • РИА Новости

«Рано утром Центральным районным судом Новосибирска была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей Ведерникову В.О. и Редькину В.В. Срок содержания под стражей продлён ещё на два месяца», — приводит ТАСС заявление адвокатов.

Отмечается, что защита намерена обжаловать решение суда.

По данным следствия, задержанные лидеры организации Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников руководили «Церковью последнего завета» с 1991 года. Глава организации Тороп называл себя Сыном Божьим Христом под именем Виссарион.

По версии СК, в целях получения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинён тяжкий вред здоровью части последователей религиозной организации. 

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