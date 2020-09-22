В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

Короткая ссылка
В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
  • РИА Новости

«Расследуется уголовное дело по факту незаконной деятельности курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета», — говорится в сообщении. 

По данным следствия, руководители организации привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие. Отмечается, что некоторым последователям был нанесён тяжкий вред здоровью.

В СК заявили, что руководителям незаконного объединения предъявят обвинение по статьям о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

В августе в ХМАО задержали подозреваемых в организации деятельности запрещённой на территории России религиозной ячейки «Свидетели Иеговы»*.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить