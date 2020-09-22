В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Расследуется уголовное дело по факту незаконной деятельности курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета», — говорится в сообщении.

По данным следствия, руководители организации привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие. Отмечается, что некоторым последователям был нанесён тяжкий вред здоровью.

В СК заявили, что руководителям незаконного объединения предъявят обвинение по статьям о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

В августе в ХМАО задержали подозреваемых в организации деятельности запрещённой на территории России религиозной ячейки «Свидетели Иеговы»*.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).