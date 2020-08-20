В ХМАО задержаны подозреваемые в организации ячейки «Свидетели Иеговы»

В Ханты-Мансийском автономном округе в Югорске возбудили дело в отношении двух жителей, подозреваемых в организации деятельности запрещённой на территории России религиозной ячейки «Свидетели Иеговы»*.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы сайта СУ СК России по региону.

Дело возбудили в отношении жителей Югорска 42 и 48 лет. Они подозреваются в нарушении ч. 1 ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»). Подозреваемых задержали.

Следствие считает, что они в период с 6 сентября 2017-го по 18 августа 2020 года организовали в Югорске и Советском местную религиозную организацию, пропагандирующую идеологию «Свидетелей Иеговы».

Подозреваемые занимались распространением экстремистской литературы, вербовкой новых членов из числа местных жителей, а также собирали и распределяли деньги на нужды ячейки.

Проведены обыски, изъяты средства связи, экстремистская литература и листовки.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).