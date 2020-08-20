В ХМАО задержаны подозреваемые в организации ячейки «Свидетели Иеговы»

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе в Югорске возбудили дело в отношении двух жителей, подозреваемых в организации деятельности запрещённой на территории России религиозной ячейки «Свидетели Иеговы»*.
В ХМАО задержаны подозреваемые в организации ячейки «Свидетели Иеговы»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы сайта СУ СК России по региону.

Дело возбудили в отношении жителей Югорска 42 и 48 лет. Они подозреваются в нарушении ч. 1 ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»). Подозреваемых задержали.

Следствие считает, что они в период с 6 сентября 2017-го по 18 августа 2020 года организовали в Югорске и Советском местную религиозную организацию, пропагандирующую идеологию «Свидетелей Иеговы».

Подозреваемые занимались распространением экстремистской литературы, вербовкой новых членов из числа местных жителей, а также собирали и распределяли деньги на нужды ячейки.

Проведены обыски, изъяты средства связи, экстремистская литература и листовки.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить