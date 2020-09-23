«Применяли психологическое насилие»: в Сибири задержаны лидеры организации, действовавшей со времён СССР

В Красноярском крае в ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и СК РФ задержаны трое лидеров «Церкви Последнего Завета» — религиозной организации, действовавшей в регионе с начала 1990-х годов. По версии следствия, в целях извлечения дохода они применяли к своим адептам психологическое насилие. Среди задержанных оказался и основатель организации — бывший милиционер Сергей Тороп, который называл себя Виссарионом. Бывший член общины рассказал RT, как была устроена её жизнь изнутри.

Следственный комитет РФ в ходе совместной спецоперации с ФСБ и МВД задержал в Красноярском крае лидеров «Церкви Последнего Завета», религиозной организации, действовавшей в регионе с начала 1990-х годов.

Вертолёты, «глушилка», задержания

Как сообщается на сайте СК РФ, уголовное дело по факту «незаконной деятельности Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» расследуются Главным следственным управлением (ГСУ) ведомства.

По данным следствия, задержанные Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников руководили «Церковью последнего завета» с 1991 года. Глава организации Тороп называл себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион.

По версии СК, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

Задержанным планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).

Лидеры секты вертолётом были доставлены в Новосибирск, где суд в среду изберёт им меру пресечения.

О масштабной межведомственной спецоперации с привлечением нескольких вертолётов, развернувшейся в красноярской глубинке во вторник утром сообщали и очевидцы.

«Ребят, к нам едут 50 автозаков, 50 автобусов. Там и медицинские работники... Поэтому непонятно, как дальше будет. Развития событий могут быть разные», — рассказал в своём Facebook один из членов организации Александр Староверов.

© СК РФ

В ходе обысков у лидеров общины было найдено большое количество оружия и алкоголя.

«У нас нет никаких официальных данных о том, что сейчас происходит. Мы не знаем где наши клиенты, мы не знаем, в чём они обвиняются. Связи с людьми, которые находятся в общине нет. Туда приехала «глушилка» и вырубила интернет и сотовую связь. Я связываю эту ситуацию с ранее возбужденным делом по статье 239 УК РФ и приездом корреспондентов «РЕН-ТВ» 23 августа, которые представились физическими лицами, а потом выхватили микрофон и сказали, что устраивают пресс-конференцию. Они вторглись в религиозный обряд, устроили скандал, потом вызвали полицию и СК, которые возбудили дело о препятствовании деятельности журналистов. Потом у них вышел репортаж, а у моих подзащитных начались эти проблемы. Эта община имеет последователей по всему миру», — прокомментировал события вторник RT адвокат организации Иван Хорошев.

В августе у членов общины произошёл конфликт с журналистами телеканала «РЕН-ТВ», которые после жалобы бывшей прихожанки «Церкви» Ольги Климовой приехали снимать репортаж в «Город солнца» — построенную Виссарионом и его последователями деревню на озере Тиберкуль, где находится штаб-квартира организации.

В итоге после нападения адептов Виссариона на журналиста телеканала Александра Литомина было возбуждено уголовное дело по ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Правоохранительные органы активно заинтересовались Виссарионом в том числе и после откровений Климовой. По её словам, она 26 лет была адептом Церкви, и передала руководителям секты деньги от продажи своей московской квартиры.

Климова рассказала журналистам, что за время пребывания в «Церкви последнего завета» её теперь уже взрослый сын получил инвалидность из-за психического заболевания. При этом, судя по статье уголовного дела, Климова и её сын — далеко не единственные жертвы сектантской организации.

«Модель была простая — он бог и управляет всем»

О печальном опыте своего пребывания в организации Виссариона и царящих в ней нравах RT рассказал бывший прихожанин Денис Коробков.

«Он возглавил это движение, так как был одарённым человеком, но не нашёл себе применения в социальной жизни общества. Потом он стал развивать в общине свои тщеславные идеи и улучшать свою бытовую жизнь за счет других. Он считал, что у него божественная миссия. Психологическое насилие применялось с помощью придуманных определенных систем. Было развито обязательное послушание. Люди, которые приезжали, объединялись в коллективы — «Единые семьи». Главным правилом было подчинение воле Виссариона», — рассказал он.

По его словам, если нужно построить дом, Виссарион «бросал клич по деревням», и семьи должны были поставлять работников.

«Всё это делалось бесплатно, интересы их никто, конечно, не учитывал, возможность кормить собственные семьи тоже не учитывалась. Если люди не шли работать, то их начинали исключать из коллектива. В тайге эта угроза очень серьёзна. Начиналось давление от коллектива, могли заставить таких людей продать участки, дома. В последние годы все должны были сдавать «десятину», — рассказал он.

Также по теме Почти все уже на свободе: дело ярославских сатанистов спустя десять лет после приговора Десять лет назад был вынесен приговор ярославским сатанистам — восемь подростков с особой жестокостью зарезали и расчленили трёх...

По его словам, Виссарион пугал своих последователей «концом света», рассказывая о предстоящем прилёте кометы.

«Перед этим нужно объединиться и сброситься деньгами. В «Городе Солнца» многие должны были продать имущество и купить на случай апокалипсиса овса или гречки. Все это делалось в обязательном порядке или человек выселялся из города. Вообще в городе никого насильно не удерживали, но создавалась такая атмосфера психологическая, что человек начинал думать, что, если он покинет город, то умрёт. Вбивалось, что если человек не исполнит волю Виссариона, то он погибнет. Никого не нужно было даже заставлять отдавать деньги, всё и так делалось добровольно. Служба безопасности возникла позднее — были овчарки, ребята тренировались рукопашному бою, метанию ножей. После того, как я уехал, я слышал, что там закупалось и огнестрельное оружие. Виссарион всегда ходил с охраной из нескольких человек», — отметил Коробков.

По его словам, глава организации старался поддерживать хорошие отношения с местными властями, делая им подарки. Кроме того, жителям «Города Солнца» нельзя было по своему желанию выехать к родственникам — сперва нужно было получить разрешение от Виссариона. При этом отъезд могли запретить, мотивировав это тем, что «человек должен чистить дорожки от снега, строить дом Виссариону или заниматься другими работами».

«Город солнца» в итоге стал городом служителей, как называл его Виссарион, то есть городом обслуживающего персонала. Модель была простая — он бог и управляет всем. Было правило, что человек мог выехать только на два месяца, чтоб заработать денег для свой семьи. Все остальное время нужно было работать на благо города», — рассказал он.

По словам собеседника RT, Виссарион ничего не делал и все свои указы он направлял через своих заместителей — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

«В любой момент он мог сказать, что они ошиблись, а я ничего такого не говорил», — поведал Коробков.

Он вспоминает: если в начале 90-х в организации говорилось о ценности семейной жизни, то с годами он стал замечать, что этот закон легко меняется, если Виссариону хочется чего-то другого.

© СК РФ

«В его семье назрел момент, когда у него появилась даже не женщина, а девушка. Семья его потом распалась, а он стал говорить о том, что любовь свободна должна быть. После этого в общине началась анархия — люди стали разводиться. Потом он сказал, что все женщины должны рассказать своим мужьям обо всех своих изменах. После этого мой знакомый выбил четыре зуба своей жене. Потом он начал говорить, что возможны любовные треугольники, что возможен секс втроем. От Виссариона уехала в итоге жена, и он женился на девушке, которая была у него «помогающей», то есть по сути служанкой. Я не могу сказать была ли она вообще совершеннолетней. Я решил выйти и организации, когда стал замечать в Виссарионе его тщеславие. Вытащил себя я за волосы оттуда и потом еще очень долго восстанавливался», — подытожил собеседник RT.

Несбывшийся апокалипсис

Сергей Тороп родился в 1961 году в Краснодарском крае. Вскоре после развода родителей он вместе с матерью переехал в Красноярский край, где в итоге вместе с отчимом и сводной сестрой обосновался в Минусинске. Отслужил в стройбате на территории Монголии, после чего недолго работал слесарем, электриком, художником-мистиком, учителем физкультуры в школе. Кроме того, Тороп служил в милиции. Именно Госавтоинспекция Минусинска, судя по всему, стала для него последним официальным местом работы, с которой он ушёл в 1989 году. После этого он увлёкся аномальными явлениями, уфологией (научная дисциплина, изучающая феномен НЛО — RT) и различными методами воздействия на человека.

В 1990 году к Торопа произошло «духовное пробуждение», а в 1991 году он впервые выступил с проповедью на местном телевидении, где впервые назвал себя Виссарионом и рассказал, что Иисус Христос, его «предшественник», знает о его миссии и наблюдает за ним, не вмешиваясь, с околоземной орбиты. Последний тезис подтвердили и его знакомые местные уфологи.

Через несколько лет концепция проповедей Виссариона сильно изменилась и он стал сам себя отождествлять с Иисусом Христом, называя себя сыном Бога в связи с чем прослушивание его ранних проповедей членам общины было запрещено.

Своё учение он изложил в книге «Последний завет», созданной по образцу Библии. Утопическая цель Виссариона и его последователей — создание «нового человечества», которое будет свободно от насилия и войн, живущее в гармонии с окружающей средой, что достигается за счет накопления «позитивной энергии» и избавления от «негативной». Виссарион неоднократно предсказывал дату «конца света», однако его пророчества не сбывались.

К деятельности «Церкви последнего завета» и раньше возникали вопросы у РПЦ и активистов, борющихся с различными деструктивными сектами, но все эти годы организация чувствовала себя весьма уверенно — действовала вполне легально, будучи еще в 2000 году зарегистрированной в Минюсте РФ. При этом в РПЦ к деятельности Виссариона относятся негативно, считая его лжехристом, а его учение — ересью.