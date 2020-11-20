Минэкономразвития подготовило проект по ВНЖ за инвестиции

Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволяет иностранцам в упрощённом порядке получить вид на жительство в России за инвестиции в экономику. Об этом информирует газета «Известия».

Как сообщает издание, согласно проекту, для этого необходимо выполнить хотя бы одно из следующих условий: «владеть российской компанией, вложив в её капитал не менее 15 млн рублей, можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн, компания при этом должна работать хотя бы три года».

Другой вариант это «проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес (не обязательно при этом становится его акционером), компания, однако, должна просуществовать также не менее трех лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудостроить по крайней мере 25 человек».

Также, как сообщает газета, для получения вида на жительсва можно «открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян».

И ещё одно условие — владеть три года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

Как заявил первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич, предоставление вида на жительство «должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях» в экономику России, но «не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса».

В сентябре российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти России упростят порядок оформления виз для въезда иностранцев, у которых в стране живут близкие родственники.

В июне в МИД России рассказали, что с января 2021 года граждане 113 государств смогут въехать на российскую территорию в упрощённом порядке, в том числе по электронной визе.