В МИД рассказали об упрощённом въезде в Россию для граждан 113 стран

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С января 2021 года граждане 113 государств смогут въехать на российскую территорию в упрощённом порядке, в том числе по электронной визе, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.
В МИД рассказали об упрощённом въезде в Россию для граждан 113 стран
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В ходе выступления в Госдуме он рассказал, что единая электронная виза будет действительна для въезда через любой технически оснащённый пункт пропуска через государственную границу России.

«С января 2021 года максимально либеральный режим въезда в Россию, исключающий необходимость оформления визы на бумажном носителе, будет распространяться в отношении 113 иностранных государств. Суммарно население этих государств составляет почти 4 млрд человек», — цитирует Иванова РИА Новости.

В частности, по его словам, право въезда в Россию по электронной визе будет предоставлено гражданам 53 государств.

Помимо этого, граждане 60 стран могут въезжать в Россию без виз на основе двусторонних соглашений.

Замглавы МИД также пояснил, что за оформление электронной визы будет взиматься консульский сбор в размере до $50.

Ранее председатель Всероссийского объединения туристов, генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко в беседе с URA.RU прокомментировал планы введения в России с 2021 года однократных электронных виз.

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