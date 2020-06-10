Эксперт оценил планы введения электронных виз в России

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Председатель Всероссийского объединения туристов, генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко прокомментировал планы введения в России с 2021 года однократных электронных виз.
Эксперт оценил планы введения электронных виз в России
  • Pixabay

«Существенное упрощение визового режима — это очень хорошее, знаковое событие для туристической отрасли. Это решение повлечёт за собой увеличение турпотока, так как избавит иностранцев от многих процедур, которые нередко отбивают всё желание путешествовать», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам Давыденко, будет проще, если удастся договориться об отказе от виз со странами, к примеру, Шенгенской зоны. Как отметил эксперт, и у россиян появится большая свобода путешествий, и Россия получит много туристов из Европы и Северной Америки, которые являются самыми платёжеспособными в мире.

«Переговоры идут уже несколько лет, думаю, рано или поздно мы к этому придём», — добавил Давыденко.

Ранее глава компании «IP. Стратегические коммуникации», создатель и руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с туризмом в России.

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