Власти упростят въезд иностранцев с близкими родственниками в России

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Власти России упростят порядок оформления виз для въезда иностранцев, у которых в стране живут близкие родственники. Об этом во время заседания кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Власти упростят въезд иностранцев с близкими родственниками в России
  • РИА Новости

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан — супругов, родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство», — заявил он.

Для этого будет внесён ряд изменений в соответствующий закон.

«Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года. Сделать это можно будет на основе простого письменного заявления нашего гражданина», — пояснил председатель правительства.

Также будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы России, чтобы сохранить право на получение визы, подчеркнул Мишустин.

В июне в МИД России рассказали, что с января 2021 года граждане 113 государств смогут въехать на российскую территорию в упрощённом порядке, в том числе по электронной визе.

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