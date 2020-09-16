Власти упростят въезд иностранцев с близкими родственниками в России

Власти России упростят порядок оформления виз для въезда иностранцев, у которых в стране живут близкие родственники. Об этом во время заседания кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан — супругов, родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство», — заявил он.

Для этого будет внесён ряд изменений в соответствующий закон.

«Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года. Сделать это можно будет на основе простого письменного заявления нашего гражданина», — пояснил председатель правительства.

Также будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы России, чтобы сохранить право на получение визы, подчеркнул Мишустин.

В июне в МИД России рассказали, что с января 2021 года граждане 113 государств смогут въехать на российскую территорию в упрощённом порядке, в том числе по электронной визе.