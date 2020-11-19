Адвокат рассказал, что делать в случае снятия средств с карты мошенниками
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«Если мошенники сняли деньги, обращайтесь с заявлением в отделение полиции. В заявлении нужно указать номер карты и место, где ею расплачивались мошенники. Если номер не помните, запросите выписку в банке», — заявил он в беседе с ФАН.
По словам эксперта, этот документ станет подтверждением незаконных платежей для полиции.
Как отметил Карабаев, чтобы банк вернул средства, нужно подтвердить соблюдение двух условий.
«Первое — вы должны уведомить банк в течение суток после того, как вам стало известно о незаконном списании средств. Второе — вам придётся доказать, что сами вы никому не сообщали код CVV/CVV2, пин-код или другие сведения о карте», — сказал адвокат.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.