Арестован второй подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова

Суд в Подмосковье арестовал второго подозреваемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Об этом сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в городе Истре, незаконном лишении свободы московского адвоката и вымогательстве у него недвижимого имущества», — приводит её слова Интерфакс.

Как отметили в ведомстве, Ахмедов допрошен следователем, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось об аресте первого подозреваемого.

2 ноября неизвестные проникли на территорию домовладения в подмосковной Истре. Преступники застрелили из арбалета хозяина дома. Им оказался бизнесмен Владимир Маругов.