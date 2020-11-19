Арестован второй подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова

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Суд в Подмосковье арестовал второго подозреваемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Об этом сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий.
Арестован второй подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова
  • РИА Новости

«По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в городе Истре, незаконном лишении свободы московского адвоката и вымогательстве у него недвижимого имущества», — приводит её слова Интерфакс.

Как отметили в ведомстве, Ахмедов допрошен следователем, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось об аресте первого подозреваемого

2 ноября неизвестные проникли на территорию домовладения в подмосковной Истре. Преступники застрелили из арбалета хозяина дома. Им оказался бизнесмен Владимир Маругов.

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