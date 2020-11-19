В Ставропольском крае рассказали о работе студентов и ординаторов в медучреждениях

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В Ставропольском крае рассказали о работе учащихся медицинских колледжей и медуниверситета в поликлиниках и больницах с начала пандемии.
В Ставропольском крае рассказали о работе студентов и ординаторов в медучреждениях
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

В настоящее время в медучреждениях трудятся около 120 ординаторов, более 250 студентов помогают врачам и среднему медперсоналу.

«В каждой медорганизации амбулаторной направленности создан центр для работы с пациентами, которые к ней прикреплены и нуждаются в консультировании. Для этого мы привлекли студентов и волонтёров, за что им огромное спасибо», — заявил замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов во время брифинга в краевом правительстве.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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