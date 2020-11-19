Аудитора Счётной палаты Меня доставили в суд

Аудитора Счётной палаты, экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня доставили в Басманный суд Москвы.

Как отмечает РИА Новости, чиновника посадили в клетку в наручниках.

Следователи не стали требовать ареста обвиняемого, а в качестве меры пресечения предлагают избрать «запрет определённых действий».

Ранее стало известно, что Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»).

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения.