В Госдуму внесли законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов
- РИА Новости
Летом был принят аналогичный закон, теперь его действие предлагается продлить в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией.
«Законопроектом предусматривается продление действия федерального закона №215-ФЗ в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года», — говорится в пояснительной записке.
Одновременно до 1 июля предполагается увеличить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества, наложением на него ареста, а также с его изъятием и передачей.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит сохранить защиту граждан и организаций и минимизировать последствия пандемии.
Ранее в Думе предложили провести кредитную амнистию.