В Госдуму внесли законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов

Сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса и пенсионеров. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Летом был принят аналогичный закон, теперь его действие предлагается продлить в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией.

«Законопроектом предусматривается продление действия федерального закона №215-ФЗ в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года», — говорится в пояснительной записке.

Одновременно до 1 июля предполагается увеличить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества, наложением на него ареста, а также с его изъятием и передачей.

По мнению авторов, реализация инициативы позволит сохранить защиту граждан и организаций и минимизировать последствия пандемии.

Ранее в Думе предложили провести кредитную амнистию.