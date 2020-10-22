В Госдуме предложили провести кредитную амнистию

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов предложил провести кредитную амнистию.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», с такой инициативой он выступил в ходе онлайн-эфира медиагруппы «Патриот».

«Общая сумма кредитов в России достигает 20 трлн рублей — это одна пятая ВВП. Токсичные кредиты составляют 1,6 трлн рублей. Эти задолженности уже не будут возвращены банкам», — сказал Миронов.

Как напомнил депутат, в 2016 году парламентарии уже предлагали создать специальную структуру в виде госбанка, который бы занимался только кредитами граждан России.

«Все долги россиян будут передаваться поэтапно в этот банк, который сможет работать с каждым заёмщиком. Например, трудная жизненная ситуация или болезнь, мешающая гражданину вовремя отдать долги, могли бы стать поводом для переформатирования сроков или отмены процентов в рамках кредитной амнистии», — пояснил Миронов.

Со своей стороны, юрист Дмитрий Кваша рассказал, что во время пандемии каждый третий россиянин обращался в микрофинансовую организацию за займами.

«Люди идут за займами до 20 тыс. рублей», — цитирует эксперта Nation News.

По его словам, граждане не считают проценты и не сопоставляют их.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов оценил перспективы ставок по вкладам и кредитам в России.