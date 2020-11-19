Роскачество рассказало о самой качественной водке

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Эксперты Роскачества определили самую качественную водку. Они исследовали по 30 параметрам 23 водочных продукта из спирта сортов люкс и альфа.
Роскачество рассказало о самой качественной водке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

На предмет выявления технического, метилового спирта весь исследованный алкоголь оказался безопасным. При этом 19 товаров из 23 получили высшую оценку рейтинга Роскачества — пять баллов.
В каждой бутылке именно столько градусов, сколько указано на маркировке.

Однако у экспертов возникли замечания к способу очистки водки — содержание кальция и магния не позволяет утверждать, что водка очищена молоком, как заявлено в маркировке. Такие претензии есть к продуктам двух торговых марок. Ещё к двум образцам, как заметили эксперты, есть замечания по вкусу (он жгучий и резкий). У этих торговых марок выявлено высокое содержание сульфатов.

Специалисты также определили, что ценовая категория не повлияла на безопасность товара.

«К сожалению, есть и нелегальный сектор (например, магазины, не имеющие лицензии, павильоны и т. д.), где ежегодно реализуется порядка 250 млн литров нелегальной водки. Такая продукция производится в полукустарных условиях и часто не соответствует обязательным требованиям технических регламентов», — цитирует издание главу Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза.

В Росалкогольрегулировании напоминают, что потребители всегда могут проверить подлинность приобретаемого алкоголя в бесплатном приложении АнтиконтрафактАлко.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в мае в Калининградской области таможенники изъяли 38 тонн контрафактного алкоголя.

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