В Хакасии создадут единую цифровую медицинскую платформу

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В Хакасии до конца недели создадут единую цифровую платформу, которая объединит данные медицинских учреждений и лабораторий для более оперативного оповещения граждан о результатах тестов на коронавирус.
В Хакасии создадут единую цифровую медицинскую платформу
  • © Правительство Республики Хакасия

«До конца недели в республике будет создана единая цифровая платформа, которая объединит базы медицинских учреждений и лабораторий. Такая система позволит в кратчайшие сроки уведомлять население о результатах исследований на COVID-19», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Отмечается, что в Хакасии увеличивается число проводимых тестов на коронавирус. Так, за последние сутки было проведено 2245 исследований.

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал о стабилизации ситуации с COVID-19 в Хакасии.

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