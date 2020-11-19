В Хакасии создадут единую цифровую медицинскую платформу

В Хакасии до конца недели создадут единую цифровую платформу, которая объединит данные медицинских учреждений и лабораторий для более оперативного оповещения граждан о результатах тестов на коронавирус.

«До конца недели в республике будет создана единая цифровая платформа, которая объединит базы медицинских учреждений и лабораторий. Такая система позволит в кратчайшие сроки уведомлять население о результатах исследований на COVID-19», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Отмечается, что в Хакасии увеличивается число проводимых тестов на коронавирус. Так, за последние сутки было проведено 2245 исследований.

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал о стабилизации ситуации с COVID-19 в Хакасии.