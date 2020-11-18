Меняйло рассказал о ситуации с коронавирусом в Хакасии

Полпред президента России в СФО Сергей Меняйло рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хакасии.

«Сегодня обстановка по COVID-19 в республике стабилизировалась», — цитирует Интерфакс Меняйло.

Он отметил, что вклад в это внесли специалисты федеральных ведомств — Минздрава, Минобороны, МЧС, Минпромторга, Роспотребнадзора, а также главврачи медучреждений Хакасии.

Полпред сообщил, что «налажена работа всей системы здравоохранения», в республике создали единый центр управления ситуацией с COVID-19, увеличиваются объёмы тестирования, создан приёмно-распределительный центр для больных с подозрением на коронавирус.

«Та система, которая здесь на сегодня создана, способна взять на себя все риски», — заявил Меняйло.

При этом он сказал, что Минздрав Хакасии «не справляется с теми задачами, которые перед ним стоят».

«Всё, что сделано за эти дни федеральным центром, главврачами, — это организаторская работа, которую должны были выполнить руководители органов исполнительной власти, то есть Министерство здравоохранения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Хакасии заработал мобильный военный госпиталь для лечения COVID-19.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.