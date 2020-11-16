В Хакасии заработал мобильный военный госпиталь для лечения COVID-19

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В Хакасии начинает работу мобильный военный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
В Хакасии заработал мобильный военный госпиталь для лечения COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Сегодня в Хакасии начинает работу мобильный госпиталь Минобороны России для лечения пациентов с COVID-19... В госпиталь будут переводить пациентов с положительной динамикой из других медучреждений республики, освобождая там койки для тяжёлых больных», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Мобильный госпиталь на 100 койко-мест расположен в Черногорске на базе реабилитационного центра.

Глава Хакасии также сообщил о поставке в регион первой партии тестов для быстрой диагностики COVID-19.

Ранее в Хакасию направилась колона военных медработников из Центрального военного округа.

Депутат Госдумы третьего — пятого созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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