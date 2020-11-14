В Хакасию поставят дополнительные экспресс-тесты на коронавирус

В пресс-службе полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло заявили, что в Хакасию поставят дополнительные экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Отмечается, что около 9,5 тыс. тестов будет закуплено за счёт средств резервного фонда республики, ещё 1 тыс. тестов поступит в рамках благотворительной помощи.

«На данный момент в регионе проводится 1,5 тыс. тестов в сутки. Ожидается, что 16 ноября этот показатель вырастет до 2,2 тыс. в сутки. Проводится работа по модернизации деятельности лабораторий региона, допущенных к проведению исследований на COVID-19», — говорится в заявлении.

Вместе с этим в сообщении отмечается, что в регионе уже увеличено количество медицинских бригад скорой помощи, в том числе инфекционных.

Ранее сообщалось, что Минобороны развернёт мобильный госпиталь в Хакасии для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.