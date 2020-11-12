Минобороны развернёт мобильный госпиталь в Хакасии

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Министерство обороны России по решению президента развернёт в Хакасии мобильный госпиталь на 100 койко-мест для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Минобороны развернёт мобильный госпиталь в Хакасии
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. 

«В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента России медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развёртывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, в Хакасии будут задействованы до 200 военнослужащих из Центрального военного округа, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты.

В полевом госпитале будут созданы отделения анестезиологии и реанимации, а также приёмное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения. Также в госпитале развернут лабораторию для ПЦР-диагностики с целью выявления возбудителя коронавируса.

По данным правительства Хакасии, с начала пандемии в регионе выявлено 8704 случая коронавируса.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года.

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