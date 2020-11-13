Медицинский отряд специального назначения направлен в Хакасию

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Колона военных медработников направилась из Центрального военного округа для развёртывания мобильного госпиталя в Хакасии.
Медицинский отряд специального назначения направлен в Хакасию
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Как сообщили в Минобороны, медицинский отряд специального назначения направлен в регион для развёртывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест, пишет ТАСС.

Колонна, которая включает 27 автомобилей, совершит марш в 780 км.

Ранее сообщалось, что Минобороны развернёт мобильный госпиталь в Хакасии для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным правительства Хакасии, с начала пандемии в регионе выявлено 8704 случая коронавируса.

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