Названы правила уборки помещений при пандемии COVID-19

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Физиотерапевт Татьяна Пономарёва рассказала о правилах уборки помещений при пандемии COVID-19.
Названы правила уборки помещений при пандемии COVID-19
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Воздух очень сухой. Когда начинается отопительный сезон, наша кожа и волосы испытывают сложности. Если человек ещё и болен коронавирусной инфекцией, то я бы чередовала проветривание с увлажнением. Проветривание полезно, так как снижает жизнеспособность вируса на отдельных поверхностях. Если у инфицированного человека есть силы на влажную уборку, можно её сделать», — рассказывает врач в беседе с телеканалом «Звезда».

Для влажной уборки эксперт рекомендует использовать средства с применением антисептиков.

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