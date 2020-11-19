Названы правила уборки помещений при пандемии COVID-19

Физиотерапевт Татьяна Пономарёва рассказала о правилах уборки помещений при пандемии COVID-19.

«Воздух очень сухой. Когда начинается отопительный сезон, наша кожа и волосы испытывают сложности. Если человек ещё и болен коронавирусной инфекцией, то я бы чередовала проветривание с увлажнением. Проветривание полезно, так как снижает жизнеспособность вируса на отдельных поверхностях. Если у инфицированного человека есть силы на влажную уборку, можно её сделать», — рассказывает врач в беседе с телеканалом «Звезда».

Для влажной уборки эксперт рекомендует использовать средства с применением антисептиков.