В ГД оценили идею о новых мерах поддержки для студентов на дистанционке

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение сохранить стипендии переведённым на дистанционное обучение студентам независимо от результатов зимней сессии.
В ГД оценили идею о новых мерах поддержки для студентов на дистанционке
  • РИА Новости

«Да, мы столкнулись с такими вызовами — в регионах приходится переводить старшеклассников, где-то вузы переводить на дистанционное обучение. Но при этом, если с пониманием относиться к ситуации, то очевидно, что качество, которое получается, может сказаться в том числе и на результатах экзаменов. В зависимости от которых и решается вопрос выплаты или невыплаты стипендии. Поэтому логика в этом предложении, конечно, есть», — сказал депутат.

Нилов также отметил необходимость обсудить вопрос о повышении стипендий.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сохранить стипендии переведённым на дистанционное обучение студентам.

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