В Госдуме предложили меры поддержки ряда студентов на дистанционке

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сохранить стипендии переведённым на дистанционное обучение студентам независимо от результатов зимней сессии. Копия письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили меры поддержки ряда студентов на дистанционке
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Депутат отметил, что в связи с обострением ситуации, связанной с COVID-19, некоторые регионы приняли решение перевести высшие учебные заведения на дистанционную форму обучения.

«Находящимся вдалеке от учебных заведений, не имеющим доступа к библиотекам с профильной научной литературой, а также не имеющим возможности очного общения с преподавателями, студентам крайне сложно организовать качественное самостоятельное обучение», — говорится в тексте обращения.

По мнению Сухарева, такие ограничения могут негативно повлиять на результаты зимней сессии, в том числе привести к потере стипендий.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранения стипендий студентов высших учебных заведений, которые были переведены на дистанционное обучение, независимо от результатов испытаний учебного года 2020/21», — подчёркивается в обращении.

Ранее стало известно о планах Минобрнауки провести в дистанционном формате зимнюю сессию в российских вузах. 

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