В Госдуме предложили меры поддержки ряда студентов на дистанционке

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сохранить стипендии переведённым на дистанционное обучение студентам независимо от результатов зимней сессии. Копия письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

Депутат отметил, что в связи с обострением ситуации, связанной с COVID-19, некоторые регионы приняли решение перевести высшие учебные заведения на дистанционную форму обучения.

«Находящимся вдалеке от учебных заведений, не имеющим доступа к библиотекам с профильной научной литературой, а также не имеющим возможности очного общения с преподавателями, студентам крайне сложно организовать качественное самостоятельное обучение», — говорится в тексте обращения.

По мнению Сухарева, такие ограничения могут негативно повлиять на результаты зимней сессии, в том числе привести к потере стипендий.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранения стипендий студентов высших учебных заведений, которые были переведены на дистанционное обучение, независимо от результатов испытаний учебного года 2020/21», — подчёркивается в обращении.

Ранее стало известно о планах Минобрнауки провести в дистанционном формате зимнюю сессию в российских вузах.