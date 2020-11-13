В Москве оценили ситуацию с дистанционным обучением

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.
В Москве оценили ситуацию с дистанционным обучением
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Ракова напомнила, что с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе увеличилась более чем в два раза. То же самое касается и общего числа выявленных заболевших в неделю.

При этом среди учеников средней и старшей школы заболеваемость осталась на том же уровне, что и в начале октября.

«Это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тыс. человек. Следующим шагом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов. Это решение поддержано федеральным органом власти — приказ Министерства образования и науки был подписан на этой неделе», — заявила Ракова.

Ранее сообщалось, что студентов вузов и колледжей Москвы переводят на дистанционную форму обучения в связи с распространением коронавируса.

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