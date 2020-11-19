Рассмотрение дела срочника Шамсутдинова начнётся 23 ноября
- РИА Новости
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд в Чите.
«Сформирована коллегия присяжных, судебное заседание назначено на 23 ноября в помещении Читинского гарнизонного военного суда», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что суд с участием присяжных начнёт рассмотрение дела срочника 29 октября.
Ранее Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.
25 октября 2019 года он застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит пожизненное заключение.