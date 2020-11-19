Рассмотрение дела срочника Шамсутдинова начнётся 23 ноября

Суд с участием присяжных заседателей 23 ноября приступит к рассмотрению дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд в Чите.

«Сформирована коллегия присяжных, судебное заседание назначено на 23 ноября в помещении Читинского гарнизонного военного суда», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что суд с участием присяжных начнёт рассмотрение дела срочника 29 октября.

Ранее Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

25 октября 2019 года он застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит пожизненное заключение.