Рассмотрение дела срочника Шамсутдинова начнётся 23 ноября

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Суд с участием присяжных заседателей 23 ноября приступит к рассмотрению дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае.
Рассмотрение дела срочника Шамсутдинова начнётся 23 ноября
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд в Чите.

«Сформирована коллегия присяжных, судебное заседание назначено на 23 ноября в помещении Читинского гарнизонного военного суда», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что суд с участием присяжных начнёт рассмотрение дела срочника 29 октября.

Ранее Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

25 октября 2019 года он застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

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