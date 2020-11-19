Во Владивостоке власти призвали сократить рабочий день из-за снегопада

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Администрация Владивостока рекомендовала городским предприятиям сократить рабочий день в связи со снегопадом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Во Владивостоке власти призвали сократить рабочий день из-за снегопада
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Администрация Владивостока рекомендует руководителям городских предприятий и организаций всех форм собственности сократить сегодня, 19 ноября, рабочий день для сотрудников. К вечеру синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что необходимо соблюдать крайнюю осторожность как на дорогах, так и на тротуарах

В мэрии добавили, что из-за резкой смены температуры воздуха на деревьях и проводах возникает обледенение, возможно падение крупных веток и деревьев.

Ранее около 30 тысяч жителей Приморья остались без света из-за снега с дождём и сильного ветра.

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