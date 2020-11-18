В Москве за сутки умерли 73 человека с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram.
Таким образом, всего в столице умерли 8082 пациента с коронавирусом.
Накануне в Москве умерли 76 заболевших COVID-19.
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