В Москве за сутки умерли 73 человека с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская