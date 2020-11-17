Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 8000

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В Москве за сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в городе умерли более 8 тыс. заболевших COVID-19, сообщили в столичном оперативном штабе.
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 8000
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 8009 пациентов с коронавирусом.

Накануне в Москве умерли 74 заболевших COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что 95% умерших пациентов с коронавирусом в столице занимались самолечением.

Главный патологоанатом Иркутской области Людмила Гришина в беседе с kp.ru рассказала о специфике течения коронавирусной инфекции.

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