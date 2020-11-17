Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 8000
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.
Всего в столице умерли 8009 пациентов с коронавирусом.
Накануне в Москве умерли 74 заболевших COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что 95% умерших пациентов с коронавирусом в столице занимались самолечением.
Главный патологоанатом Иркутской области Людмила Гришина в беседе с kp.ru рассказала о специфике течения коронавирусной инфекции.