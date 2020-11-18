В Москве за сутки 5503 пациента вылечились от коронавируса
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Об этом информирует сайт Москва 24 со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.