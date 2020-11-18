Расходы на программу «Столичное здравоохранение» в 2021 году увеличат на 12%

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На реализацию программы «Столичное здравоохранение» предусмотрено увеличение расходов на 12% за счёт средств бюджета Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.
Расходы на программу «Столичное здравоохранение» в 2021 году увеличат на 12%
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Важнейшей задачей московского здравоохранения в 2021 году останется поддержание высокого уровня доступности и качества оказания медицинской помощи по приоритетным направлениям: профилактика, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, высокотехнологичная помощь, а также реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая проведение массовой бесплатной вакцинации населения», — цитирует издание сообщение ведомства.

Для достижения указанных целей на 2021 год предусмотрены средства в объёме 741,9 млрд рублей (средства бюджета Москвы и фонда ОМС). Это на 40,8 млрд рублей больше, чем в 2020 году. В процентном соотношении рост расходов на здравоохранение в следующем году составляет 6%. На реализацию программы «Столичное здравоохранение» за счёт средств бюджета города Москвы предусмотрено увеличение расходов на 12% — до 447,1 млрд рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что депутаты петербургского заксобрания приняли за основу проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов.

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