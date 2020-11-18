Вакцина «Вектора» от коронавируса может поступить в оборот до 10 декабря

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Небольшие объёмы вакцины центра «Вектор» от коронавирусной инфекции могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Вакцина «Вектора» от коронавируса может поступить в оборот до 10 декабря
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Сегодня начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины «Вектора». Сегодня уже получено разрешение на три площадки: это Москва и Московская область. Завтра будут вовлечены площадки Тюмени, Калининграда и Татарстана. Количество участников пострегистрационного клинического исследования — 3 тыс. человек, включая часть плацебо», — сказала Голикова.

По её словам, «Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал «наработку вакцины для введения её в гражданский оборот».

«И мы ожидаем, что уже небольшие объёмы поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население Российской Федерации», — добавила она.

Ранее Минздрав выдал центру «Вектор» разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона».

Как заявил гендиректор центра Ринат Максютов, эта вакцина будет бесплатной для всех россиян

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