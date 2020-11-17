Вакцинация от коронавируса препаратом «Вектора» будет бесплатной
- AFP
«Вся вакцина, которая производится в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, будет бесплатна для граждан России, и ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи», — цитирует ТАСС Максютова.
Он отметил, что об экспорте вакцины можно будет говорить только тогда, когда будет запущено масштабное производство с достаточным количеством доз не только для населения России, но и для других стран.
Гендиректор «Вектора» подчеркнул, что у россиян будет возможность выбора вакцины от коронавируса, которой они смогут привиться.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что «Вектор» планирует направить часть вакцины от коронавируса в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний.