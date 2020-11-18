В Минобрнауки прокомментировали сообщения об иске ряда студентов МГУ

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Заместитель главы Минобрнауки Андрей Омельчук прокомментировал сообщения об иске нескольких студентов МГУ.
В Минобрнауки прокомментировали сообщения об иске ряда студентов МГУ
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Ситуация в разных вузах разная. В данном случае решение принимает не министерство, а образовательная организация», — цитирует РИА Новости Омельчука.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, как и кем должно приниматься решение о перерасчёте при переходе на дистанционное обучение.

Ранее в пресс-службе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова заявили, что вуз сделал всё необходимое для сохранения качества обучения, дистанционное обучение является формой очного.

Как сообщил «Коммерсантъ», ряд студентов-контрактников из МГУ планируют подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчёт.

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