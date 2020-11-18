В МГУ прокомментировали призыв студентов вернуть часть платы за обучение

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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова сделал всё необходимое для сохранения качества обучения, дистанционное обучение является формой очного. Об этом заявили в пресс-службе вуза, комментируя сообщения о намерении студентов-контрактников подать иск к вузу, чтобы вернуть часть платы за обучение.
В МГУ прокомментировали призыв студентов вернуть часть платы за обучение
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Комментируя эту информацию, в вузе отметили, что с марта 2020 года были приняты исчерпывающие меры, направленные и на исполнение предписаний и рекомендаций, и на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечение его максимального соответствия стандартам и программам.

В МГУ подчеркнули, что работа в дистанционном формате успешно осуществлялась на базе разработанной и запущенной университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования.

«Если говорить о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что ряд студентов-контрактников из МГУ планируют подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчёт.

По их мнению, из-за перехода на дистанционное обучение качество образования снизилось.

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