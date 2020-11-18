В Кремле прокомментировали лечение владимирского губернатора в Москве

Решение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, заболевшего коронавирусом, пройти лечение в московской клинике, не связано с ситуацией с COVID-19 в его регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Поэтому это отдельные вопросы, здесь вряд ли можно увязывать», — сказал он.

Как напомнил представитель Кремля, многие губернаторы в настоящее время «находятся на лечении» и изоляции по причине коронавируса.

«Но они не перестают вместе с тем дистанционно работать, исполнять свои функции, те самые особые полномочия», — добавил Песков.

13 ноября Сипягин сообщил, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция. Позднее стало известно о его госпитализации.

По заявлению Сипягина, он решил продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы «не занимать койку в инфекционных госпиталях».