В Кремле прокомментировали лечение владимирского губернатора в Москве
- РИА Новости
«Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Поэтому это отдельные вопросы, здесь вряд ли можно увязывать», — сказал он.
Как напомнил представитель Кремля, многие губернаторы в настоящее время «находятся на лечении» и изоляции по причине коронавируса.
«Но они не перестают вместе с тем дистанционно работать, исполнять свои функции, те самые особые полномочия», — добавил Песков.
13 ноября Сипягин сообщил, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция. Позднее стало известно о его госпитализации.
По заявлению Сипягина, он решил продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы «не занимать койку в инфекционных госпиталях».