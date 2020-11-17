Заболевший COVID-19 губернатор Владимирской области госпитализирован

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Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, у которого ранее подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, госпитализировали, сообщила его пресс-секретарь Ольга Петрова.
Заболевший COVID-19 губернатор Владимирской области госпитализирован
  • © Владимир Чучадеев
  • РИА Новости

Она уточнила, что ещё утром 17 ноября Сипягин лечился в регионе амбулаторно, однако затем было принято решение о его госпитализации.

«Позже после консультации с врачами было принято решение о госпитализации... Более подробная информация не подлежит распространению», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

По её словам, глава Владимирской области продолжит оставаться на связи и лично контролировать важные рабочие вопросы.

12 ноября Сипягин ушёл на самоизоляцию из-за повышенной температуры.

Позднее он сообщил о положительном результате теста на коронавирус.

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