Губернатор Владимирской области заболел коронавирусом
У губернатора Владимирской области Владимира Сипягина подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в Instagram.
- © РИА Новости / Владимир Чучадеев
«Получил результат исследования на COVID-19 — положительный. Предстоит пройти курс лечения», — написал глава региона.
По его словам, в ближайшие дни он будет работать удалённо.
Ранее Сипягин ушёл на самоизоляцию из-за повышенной температуры.
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