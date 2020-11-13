Губернатор Владимирской области заболел коронавирусом

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У губернатора Владимирской области Владимира Сипягина подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в Instagram.
Губернатор Владимирской области заболел коронавирусом
  • © РИА Новости / Владимир Чучадеев

«Получил результат исследования на COVID-19 — положительный. Предстоит пройти курс лечения», — написал глава региона.

По его словам, в ближайшие дни он будет работать удалённо.

Ранее Сипягин ушёл на самоизоляцию из-за повышенной температуры.

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