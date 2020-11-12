Губернатор Владимирской области ушёл на самоизоляцию

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил в своём Instagram об уходе на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры.

«Друзья! Сегодня из-за поднявшейся температуры я вынужден был вызвать домой участкового врача. Симптомы, которые могут быть в т. ч. и при COVID-19, — однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведённого исследования», — написал он.

По его словам, он ещё не получил результаты теста на коронавирус. Работать губернатор пока планирует удалённо.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.