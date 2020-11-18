Госдума приняла законы об ответственности за отчуждение территорий
- © Любимов Андрей
- АГН «Москва»
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
«ГД приняла в третьем чтении законы во исполнение Конституции, которыми предусматривается ответственность за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиям», — говорится в сообщении.
Речь идёт о законе о штрафах до 500 тыс. рублей за публичные призывы к отчуждению территорий, а также о законе об уголовном наказании до десяти лет тюрьмы за соответствующие действия.
Накануне законопроекты были приняты депутатами во втором чтении.