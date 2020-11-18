Госдума приняла законы об ответственности за отчуждение территорий

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Госдума в ходе заседания приняла законы, которые предусматривают ответственность за действия по отчуждению части территории России, а также за призывы к таким действиям.
Госдума приняла законы об ответственности за отчуждение территорий
  • © Любимов Андрей
  • АГН «Москва»

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«ГД приняла в третьем чтении законы во исполнение Конституции, которыми предусматривается ответственность за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиям», — говорится в сообщении.

Речь идёт о законе о штрафах до 500 тыс. рублей за публичные призывы к отчуждению территорий, а также о законе об уголовном наказании до десяти лет тюрьмы за соответствующие действия.

Накануне законопроекты были приняты депутатами во втором чтении

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