Госдума одобрила проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий
- РИА Новости
По словам спикера Думы Вячеслава Володина, законопроекты направлены на реализацию новых норм Конституции.
«В конце прошлой сессии ГД приняла закон о защите территориальной целостности, согласно которому действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям приравниваются к экстремизму», — напомнил парламентарий.
Он добавил, что принятыми в первом чтении законопроектами «предлагается усилить ответственность за подобные призывы или действия».
Так, предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за соответствующие публичные призывы, введя «административную преюдицию».
«Если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. И только при повторном деянии, совершённом в течение года, последует уголовная ответственность», — говорится в сообщении.
При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний — до четырёх лет.
Как отметил Володин, в случае если вслед за призывами «последуют действия», то наказание может составить «до десяти лет тюрьмы».
В случае административной ответственности, когда публичные призывы совершены впервые, наказание предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП.
Штрафы для граждан составят от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.
Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены через СМИ, интернет или другие «информационно-телекоммуникационные или электронные сети».
В этом случае штраф составит для граждан — от 70 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.
В середине июля соответствующие инициативы были внесены в Госдуму председателем комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.
31 июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.