Госдума одобрила проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о введении административных штрафов за призывы к отчуждению территорий, а также об ужесточении наказания за такие действия. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Госдума одобрила проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий
  • РИА Новости

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, законопроекты направлены на реализацию новых норм Конституции.

«В конце прошлой сессии ГД приняла закон о защите территориальной целостности, согласно которому действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям приравниваются к экстремизму», — напомнил парламентарий.

Он добавил, что принятыми в первом чтении законопроектами «предлагается усилить ответственность за подобные призывы или действия».

Так, предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за соответствующие публичные призывы, введя «административную преюдицию».

«Если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. И только при повторном деянии, совершённом в течение года, последует уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний — до четырёх лет.

Как отметил Володин, в случае если вслед за призывами «последуют действия», то наказание может составить «до десяти лет тюрьмы».

В случае административной ответственности, когда публичные призывы совершены впервые, наказание предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП.

Штрафы для граждан составят от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены через СМИ, интернет или другие «информационно-телекоммуникационные или электронные сети».

В этом случае штраф составит для граждан — от 70 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

В середине июля соответствующие инициативы были внесены в Госдуму председателем комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

31 июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. 

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