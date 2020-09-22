Госдума одобрила проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о введении административных штрафов за призывы к отчуждению территорий, а также об ужесточении наказания за такие действия. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, законопроекты направлены на реализацию новых норм Конституции.

«В конце прошлой сессии ГД приняла закон о защите территориальной целостности, согласно которому действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям приравниваются к экстремизму», — напомнил парламентарий.

Он добавил, что принятыми в первом чтении законопроектами «предлагается усилить ответственность за подобные призывы или действия».

Так, предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за соответствующие публичные призывы, введя «административную преюдицию».

«Если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. И только при повторном деянии, совершённом в течение года, последует уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний — до четырёх лет.

Как отметил Володин, в случае если вслед за призывами «последуют действия», то наказание может составить «до десяти лет тюрьмы».

В случае административной ответственности, когда публичные призывы совершены впервые, наказание предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП.

Штрафы для граждан составят от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены через СМИ, интернет или другие «информационно-телекоммуникационные или электронные сети».

В этом случае штраф составит для граждан — от 70 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

В середине июля соответствующие инициативы были внесены в Госдуму председателем комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

31 июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.