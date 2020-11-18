Вирусолог прокомментировал ситуацию с диагностикой коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, прокомментировал ситуацию с диагностикой коронавирусной инфекции, в частности использование для этого пульсоксиметра.

«Этот прибор не выявляет коронавирус. Пульсоксиметр измеряет частоту сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом», — заявил учёный в беседе с URA.RU.

Как утверждает Нетёсов, уровень насыщенности крови кислородом зависит от того, чем человек занимался в предыдущие полчаса. Так, по словам эксперта, если измерить кислород в крови после бега, «он будет зашкаливать». После длительного покоя — ниже нормы.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов и заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.