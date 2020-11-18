Суд временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна

Кировский районный суд отстранил от исполнения обязанностей мэра Томска Ивана Кляйна.

Об этом пишет vtomske.ru.

«По ходатайству следователя суд вынес решение — отстранить от должности мэра города Томска на период следственных действий в связи с обвинениями в совершении должностного преступления», — сказал представитель Кировского районного суда.

14 ноября Кляйн был арестован по делу о превышении полномочий, ему предъявлено обвинение. Вину он не признал.

Ранее сообщалось, что Кляйн подозревается в махинациях со статусом земли подконтрольной ему пивоваренной компании.