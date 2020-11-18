«Ъ»: Минтруд поручил проработать варианты выплат накопительной пенсии

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Министерство труда предложило ПФР проработать вместе с участниками рынка возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений.
«Ъ»: Минтруд поручил проработать варианты выплат накопительной пенсии
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Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, предлагается выплаты осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учётом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса»,— сообщили в министерстве.

При этом в ведомстве отметили, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России выступило против идеи введения новой системы начисления пенсий «по рангам».

С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, в настоящее время даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии. Парламентарий считает, что начисление должно происходить по разрядам.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова прокомментировала ситуацию с пенсиями.

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