Минтруд выступил против идеи введения пенсионных рангов

Министерство труда и социальной защиты России выступило против идеи введения новой системы начисления пенсий «по рангам».

Об этом пресс-служба ведомства рассказала ТАСС.

«Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — указали в министерстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».

Как отметил парламентарий, в настоящее время даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.

18 октября сообщалось, что в России вступили в силу обновлённые правила получения пенсий.