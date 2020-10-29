В Госдуме предложили начислять пенсии «по рангам»

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».
В Госдуме предложили начислять пенсии «по рангам»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

По мнению Калашникова, в настоящее время даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.

Парламентарий считает, что начисление должно происходить по разрядам.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определённый перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает: если он достиг определённого ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», — сказал Калашников в беседе с РИА Новости.

Как отметил депутат, индексацию пенсий также можно проводить по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно.

Калашников также добавил, что в России было отменено участие людей в пенсионных накоплениях. 

«Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам», — заявил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций заявил, что поручил правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий.

В конце сентября Путин сообщал, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.

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