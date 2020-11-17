Заслуженный учитель России рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению

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Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.
Заслуженный учитель России рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению
  • АГН «Москва»

В беседе с Nation News он выразил мнение, что главное — психологический настрой.

«Мы должны смириться, что режим дистанционного обучения превратился во что-то типичное только в связи с экстремальной ситуацией, как только появится возможность, мы вернёмся в школу», — заявил Снегуров.

Как считает эксперт, такую установку нужно передать и учащимся. Это поможет мобилизовать силы школьников и настроиться на эффективную работу дома.

Ранее автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение о переносе учебного года на 1 октября.

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