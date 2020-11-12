В Госдуме прокомментировали предложение о переносе учебного года на 1 октября

Автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев прокомментировал предложение о переносе учебного года на 1 октября.

«В ряде регионов лето наступает поздно и в сентябре ещё тёплая погода. На Дальнем Востоке океан ещё тёплый, то есть детишки могут купаться. Из-за того что все обязаны 1 сентября идти в школу или в высшие учебные заведения, у них это не получается», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Ещё одним аргументом в пользу своей инициативы Зайцев назвал эпидемиологическую обстановку.

Как считает депутат, можно провести эксперимент в ряде регионов. По мнению Зайцева, на самом учебном процессе это не отразится.

«Сейчас вся программа написана под определённое количество месяцев. Если школьники будут начинать учиться позже, значит, они будут позже заканчивать», — уточнил он.

В свою очередь, заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с URA.RU выразил мнение, что перенос начала учебного года отрицательно скажется на учебном процессе.

«Дети будут привыкать к новому ритму обучения. Они и так за лето многое забывают. Также в октябре нарастают сезонные заболевания. Не вижу оснований для эксперимента», — сказал он.

Тем не менее Снегуров полагает, что перенос начала учебного года может быть полезным в экстренных ситуациях.

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